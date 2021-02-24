【股票印花稅】一文看清投行對加印花稅分析　美銀：對機構投資者衝擊大、摩通：反應過大

▲ 【股票印花稅】美銀：印花稅調高不利港交所擴大投資者基礎 對機構投資者衝擊大

政府於財政預算案宣布調高股票印花稅，投行陸續發布初步分析。美銀證券指，股票印花稅調高，對港交所短期的營業額影響屬中性，因港股依然強勁，證券經紀亦有可能透過降低佣金率，減少股票印花稅調高的影響。不過，長遠來看，股票印花稅調高後，交易成本上升，對港交所擴大投資者基礎造成負面。

大摩則認為印花稅消息將短線影響港交所盈利和投資氣氛，摩通則認為港交所今日股價大跌近9%，屬反應過度。

圖看全球主要市場股票印花稅

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美銀：港股屬全球交易成本最高的主要市場之一

美銀表示，對一般散戶來說，港股交易成本包括（1）佣金0.03至0.25%、（2）印花稅0.10%（調升後為0.13%）、（3）交易徵費為0.0027%、（4）交易費用0.005%及（5）清算費0.01%。

美銀指，隨越來越多網上證券交易，經紀佣金不斷下降，令印花稅在交易成本中的佔比，進一步增加。「當市場表現強勢，投資者傾向忽略交易成本上升，而佣金下跌亦間接導致整體成本不變，但對機構投資者來說，佣金率難以大幅下調，故調高股票印花稅的影響相當負面。」

摩通：港交所獨市地位 投資者難有其他選項

摩通指出，港交所業務屬「獨市經營」，投資者難有其他選項，認為港交所股價今日反應過度，指出調整稅率後，港股投資者交易成本約升27%至0.142%，股票印花稅佔比由90%增至92%，雖然現時難簡單量化影響，但相信對港股波股影響有限。

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另外，港交所去年純利按年升23%至115億元。美銀稱，業績強勁的正面因素已經反映，該行上調2021-2022年日均成交額，由原本1500億及1700億元，調升至2000及2400億元，2021及2022年盈利預測升12%至15%。因此美銀調升港交所目標價14%至549元，重申「中性」。

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編輯：陳韻妍