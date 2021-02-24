【網民熱話】跌市首次輸到喊？　網民：贏就贏幾千 輸就輸幾萬

投資股票，有輸有贏都是常事，但是一不小心買多了又遇上大跌就糟糕了。最近就有網民於網上討論區發文，指自己買了阿里巴巴（09988）和ARKK ，一連數日都下跌，第一次輸到喊。

樓主稱自己一輩子都在走霉運，「直頭係邪到自己都驚」，如以全日最高價買入正在上升的股票，但會即買即跌。上星期他以268元買了阿里巴巴，結果連跌三日。即使做好資料搜集才買ARKK，以151美元入市，單日跌5.7％，報紙更指是全年最差表現日，令樓主不禁「喊出聲」。

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看見樓主的慘況，亦有網民稱自己妻子有相同經歷：「我老婆又係咁, 上星期五學我買美股, 尋晚瀨晒野~地獄黑仔王」；更有人和樓主一樣，一買就跌，一賣就升，笑言自己「係正宗贏就贏幾千，輸就輸幾萬個」。

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有網民就幫忙分析樓主輸因，認為輸錢要反省才會進步，一如他自己的經歷，以前他贏一萬輸九千，反思原因，現在就贏一萬輸一百，是經驗差距。另外要看準時機入市，買股票前最好想清楚是想投資還是要炒股，跟風入市如同賭錢，輸錢好正常。

網民留言：

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責任編輯：張瑋婷