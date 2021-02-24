【iBond】iBond料保持兩厘保底息 銀行界料丁財兩旺

▲ 致富證券率先表態，有興趣為iBond提供孖展借貸。

財政預算案指，今年將再發行150億元iBond，以及240億元銀色債券，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，以現時全球仍處於超低息的大環境，若iBond保持兩厘的保證年回報，銀債的保底息更有3.5厘的話，相信避險族深感興趣，當中又以iBond料可丁財兩旺，獲踴躍反應。券商方面，致富證券董事暨業務主管郭家安率先表態，有意為iBond提供孖展借貸服務。

政府再發行150億元iBond，銀色債券門檻降至60歲【下一頁】

財政司司長陳茂波預期，今年整體通脹率料升1.6%，基本通脹率僅升1%。而本報綜合6位名家，現時ING及星展預期，今年CPI料升2%，追貼iBond的兩厘包底息。此外，統計處剛於本周一公布1月份消費物價指數(CPI)，整體通脹按年升1.9%，擺脫過去半年的通縮。但在第4波疫情下，基本通脹仍跌0.5%。

不過，上商研究部主管林俊泓預計，受恵疫後爆發積壓的消費等，今年全年CPI料回升1.5%，明年更升2.5%，6大名家中，暫為市場上最樂觀的明年預估。

6大名家如何看新iBond認購反應？可按下圖了解

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要是市面在疫後作報復式消費，以低基數效應，疊加全球水浸及超低息環境下，刺激明年本港通脹或升逾2%，跑贏通脹掛鈎債券的兩厘蟄底息。iBond今天於二手市場(2月24日)逆市企硬，報104元。

另方面，花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，今年首季CPI料處於零水平，次季升0.2%。至於以全年計，今年升1.3%，明年再升2.1%。而今明兩年的GDP則分別有3.5%及4.2%升幅。

綜合6位專家的最新預估，要是單以今年衡量，ING大中華區首席經濟師彭藹嬈，以及星展香港經濟師謝家曦最樂觀，齊料今年CPI升2%。至於大新（02356）經濟師溫嘉煒指，預計今年全年本港消費物價指數（CPI）升1.8%，明年更錄得2.3%漲幅。而今年經濟料升3.8%，來年GDP再升2.8%。

華僑永亨經濟師李若凡則較保守，料今明兩年CPI分別升1.5%及1.9%，不敵iBond的兩厘保底息。至於GDP今年升4.1%、明年則升3%。

那邊廂，iBond若維持兩厘保證息率，市料官債仍受捧，畢竟檢視眼下中長期的港元定期存款，半年定存最高息是小米（01810）、旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）的1厘。一年期港元定存更只得0.75厘，由騰訊（00700）牽頭的富融（Fusion Bank）提供，兩者皆跑輸iBond兩厘墊底息。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪