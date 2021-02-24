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【大行報告】美銀證券指港股交易成本全球最高　長綫對港交所構成負面影響

股樓投資 17:12 2021/02/24

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美銀證券發表報告表示，就財政司司長決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%提高至0.13%，指相關加稅提議於過去四年市場均無預期，而港交所(00388) 近年亦致力降低交易成本以提高港股交投量。該行認為，港府上調股票印花稅稅率提議，對港交所短期營業額影響屬中性，主要因港股市場依然強勁，而證券經紀行有可能會降低散戶投資者的佣金率。但從長遠來看，高昂的交易成本將不利於港交所擴大及吸引投資者，將構成負面影響。

美銀證券指，港股屬全球交易成本最高的主要市場之一。對於普通投資者而言，其交易成本包括(1)佣金介乎0.03至0.25%、(2)印花稅0.10%(上調後為0.13%)、(3)交易徵費為0.0027%、(4)交易費用0.005%及(5)清算費0.01%。

該行指，印花稅是交易成本的主要部分，尤其是在經紀降低佣金率時。隨著越來越多的線上證券交易，並將其佣金率從傳統的15至25個基點降低到5至10個基點，印花稅在總額中所佔的比例進一步增加。當市場強勁時，投資者或會忽略成本上升，但對於機構投資者而言，由於不太可能大幅降低佣金率，對其影響將更不利。

此外，就港交所公布去年純利按年升23%至115億元，收入升18%，該行指港交所業績強勁，但相信正面推動因素已在股價反映，該行上調港股今年日均成交預測由1,500億元升至2,000億元，調高港股明年日均成交預測由1,700億元升至2,400億元，上調今明兩年盈測12%至15%‵，維持對港交所「中性」評級，調高對其目標價由482元升至549元。

大行對港交所評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

香港交易所（00388） 港股

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