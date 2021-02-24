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【創業兵團】居家健身市場大　OliveX夥電訊商拓銷售途徑

商業 18:00 2021/02/24

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OliveX行政總裁林基偉（Keith Rumjahn）希望用運動去改變人生，去年公司正式推出智能健身鏡KARA，用人工智能以及本地星級健身KOL作找徠，吸引用戶購買產品，第一批產品出貨後迅速售罄。（李彥煒攝）

疫情持續，人們外出仍有風險，居家運動需求仍大。OliveX就研發智能健身鏡KARA，並與香港寬頻網絡有限公司合作。

據了解，香港寬頻的客戶訂購KARA智能健身鏡連24個月健身課程，會額外送24個月1Gbps家居寬頻服務。扣除1Gbps基本寬頻月費後，即用戶每月只需約200港元，便可使用KARA智能健身鏡連健身課程。OliveX行政總裁林基偉表示，與香港寬頻合作，可以將智能鏡帶入各家中，令應用更大眾化。

>>>【居家健身】80後男研智能健身鏡　攻居家健身市場

其次，該公司亦夥拍本地電訊商CSL Mobile，讓客人在其5間門市體驗智能鏡，以拓展銷售渠道。他指出，進入數碼時代，電訊商都希望找到網絡技術5G與IoT（物聯網）相關的應用。「我們提供內容，電訊商提供網絡，兩者配合將有更大效益。」

OliveX早在去年已在澳洲上市，林基偉表示，去年上市集資了約200萬澳幣，令公司有足夠資金發展。「近年不少自己都樂意投資新經濟板塊，而公司正正就是做數碼連結健身（connected fitness）市場，上市的時機非常合適。」目前該公司在其他國家及地區均有辦公室及工作人員，「希望在香港站穩陣腳，再將業務拓展到新加坡、澳洲、中國內地等國家及地區。」

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二次創業更有經驗

林基偉在創立KARA智能健身鏡公司OliveX前，就已經靠運動戰術app一鳴驚人。林在約8年前，就憑著籃球教練畫板「Basketball Coach’s Clipboard」Apps，名震一時，更受到美國NBA職業籃球隊及本地南華足球隊垂青。當年該程式多次成為加拿大、美國區及30多個國家App Store體育類別的付費下載榜第一名。及後美國NBA華盛頓巫師隊職員主動聯絡他，才知道自己擁有不少大學、高中的教練用戶。當時他亦順勢推出近20種不同運動比賽，如足球、美式足球、曲棍球、排球、手球、棒球等戰術板Apps。

雖然該籃球戰術app最終賣盤收場，但林基偉回想，沒有上次的創業經驗，亦不會有今次智能健身鏡KARA的出現。他透露，今次創業的啟動資金，就來自上一批投資者，而招聘人才方面亦更有經驗。「正正是有上一次經驗，今次面對投資者方面就更有信心。」

林坦言，之前的籃球戰術app，由於市場太細，如投資者要問到投資回報，就難以解答，今次創業就主攻居家健身市場，規模與願景更大，投資者更有信心，亦更容易招攬到人才。

>>>【蘋果產品】iPad將改用mini-LED螢幕　預計今年3月起投產

記者：李彥煒

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