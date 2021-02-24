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【買樓理財】華懋「全．城匯」曾掀搶購潮　3年多前幸運買入　現賣樓帳面賺逾220萬

股樓投資 15:52 2021/02/24

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2017年9月，華懋以低價推售荃灣「全．城滙」。短短9日內，華懋即沽清全數住宅單位，成為全城佳話。值得留意的是，其後有4伙撻訂，華懋原價再推，更吸引逾千人爭購，當時代理分析說，樓盤銷情好，主因是地點方便，而且價錢平。及至近期，有當年成功入市的買家沽貨，短短3年，帳面賺逾三成，表現遠勝同期不少屋苑。事實上，這亦反映置業投資時，要理性考慮屋苑地點及價錢，來計算值博率。

利嘉閣鍾景安說，荃灣「全．城滙」1座低層B室，實用面積518平方呎，兩房間隔，望內園景，近日以935萬元易手，實用呎價約18,050元。據悉，原業主於2017年9月，以約711.9萬元購入上述單位，持貨約3年，現帳面賺223.1萬元，物業期內升值約31%。

鍾景安補充，「全．城滙」本月至今累錄約6宗成交，而屋苑同座B室現有1個放盤，入場價由1,000萬元起。

延伸閱讀：【有相睇】高層全海景可借九成按揭　三房呎價1.33萬　代理：用家無睇樓都照買【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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