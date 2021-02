【美股焦點】美國或迎基建超級周期　大摩薦買5大基建股

隨著1.9萬億美元的疫情紓困方案進入後期階段,美國總統拜登(Joe Biden)開始籌劃新的一籃子經濟復甦計劃,包括大規基礎設施建設。大摩分析師認為,如果基建方案獲通過,以建材為主的基建行業將會迎來類似1950年的「超級周期」。

大摩預計美國的基礎設施須耗資3萬億美元,當中3,980億美元作為混凝土橋樑投資,7,960億美元用於修建混凝土道路,3,000億美元投資於鋼橋,另外1.6萬億美元用於改善瀝青路面。

大摩薦買以下5大可受惠股份:

美國在基礎設施建設方面落後多年,本月12日拜登與中國國家領導人習近平通話後表示,中國未來將在交通、環境等建設上投資數十億美元,美國亦需提高基建建設,否則將會被中國擊敗。拜登強調基礎建設的緊迫性,並警告稱:

如果我們再不採取行動,他們(中國)會吃掉我們的午餐。

If we don’t get moving, they are going to eat our lunch.