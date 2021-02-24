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【美股焦點】美國或迎基建超級周期　大摩薦買5大基建股

股樓投資 16:08 2021/02/24

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隨著1.9萬億美元的疫情紓困方案進入後期階段，美國總統拜登（Joe Biden）開始籌劃新的一籃子經濟復甦計劃，包括大規基礎設施建設。大摩分析師認為，如果基建方案獲通過，以建材為主的基建行業將會迎來類似1950年的「超級周期」。

大摩預計美國的基礎設施須耗資3萬億美元，當中3,980億美元作為混凝土橋樑投資，7,960億美元用於修建混凝土道路，3,000億美元投資於鋼橋，另外1.6萬億美元用於改善瀝青路面。

大摩薦買以下5大可受惠股份：

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美國在基礎設施建設方面落後多年，本月12日拜登與中國國家領導人習近平通話後表示，中國未來將在交通、環境等建設上投資數十億美元，美國亦需提高基建建設，否則將會被中國擊敗。拜登強調基礎建設的緊迫性，並警告稱：

如果我們再不採取行動，他們（中國）會吃掉我們的午餐。

If we don’t get moving, they are going to eat our lunch.

早前拜登曾透露，上台後將會推行「重建更好未來」（Build Back Better）經濟刺激方案，規模料超過2萬億美元，方案料包括發展可再生能源與基建等，並於5G、人工智能、教育、醫療等方面投入資金。

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