【美股焦點】美股SEC徵費減價四分之三　本周五起正式執行

港府周三（24日）宣布加價股票印花稅，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，上調至至0.13%，恒指聞聲急挫3%或914點。相較而言，美股並不設股票印花稅，另外根據美國證券交易委員會（SEC）最新規定，美股證券交易委員會費（SEC Fee），自本周五起（25日），將由0.00221%向下調整為0.00051%，即每百萬美元的賣出費用將由22.1美元，降低至5.1美元，降幅高達四分之三。

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SEC費僅適用於「沽出交易」，實際上是由各個證券交易所向SEC繳付，用來支付監管成本，最終轉嫁到投資者身上，另外SEC有權不時釐定該項費用。因為收取比例較低，所以對普通投資者的影響並不大，但對於交易頻率較高、規模較大的投資者而言，成本就會相應提高。

SEC指出，是由於近月來交易大幅增長，特別是自去年3月新冠疫情爆發以來，股市氣氛熱烈，交易量創歷史記錄，2021財政年度目標的相當大一部分已經實現，故決定降低徵費。

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編輯：李勝男