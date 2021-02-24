【網民熱話】汽車首次登記稅及牌費大幅加價 網上惹熱議　網民：加極都係咁多車！

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份《財政預算案》，即日起調整私家車首次登記稅增至15%，並增加私家車牌費30%，以紓緩交通擠塞。此措施引來網民熱議，不少車主對措施表示反對，亦有些人認為可改善交通阻塞的問題。

【財政預算案2021】私家車首次登記稅提高15% 牌照費增加30% 【見下頁】

有支持加牌費的網民說：「政府很多年沒有加稅，我有私家車都贊成加些牌費」、「這麼多年沒有加稅，現在一次加這麼少。」、「其實很多年沒有加稅，今年加稅已經很好了！覺得政府應該加300％先正確。」、「香港私家車太多了！我覺得要加300％牌費，很多用家根本只在假日使用私家車，並不是有需要而駕駛。」和「我駕駛廿年，政府都未加過稅，是次加30%算合理！最希望加定額罰款，因為違例泊車實在太多太離譜了。」

而反對首次登記稅的網民表示：「牌費少數目，現在首次登記稅增加是大數目，本來打算換車。」、「本來打算5月換新車，現在唯有駕駛這部舊車。」有網民安慰道：「這個影響大一點, 但其實不會少了一些人養車, 只會暫時少了一些人買新車。」和「當買30至40萬的私家車都是貴大約2至4萬，其實買新車都不會介意貴幾萬元，介意的話就買二手車輛。」

有網民認為首次登記稅反而對電動車有利，該網民說：「一換一免稅加到28萬，即是 model3 LR 還是免稅，今次電動車有利」

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【財政預算案2021】2020/21年度預算赤字達2,576億元 明年預算赤字1016億元 【見下頁】

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責任編輯：陳頌潔