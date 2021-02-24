【美股焦點】Tesla抹去今年全部升幅　 ARK女股神Cathie Wood再加碼

市場對通脹預期升溫，導致美股科技股本周連跌兩日，然而對於科技股信徒而言，這卻提供了相當吸引的買入機會，Ark Invest創辦人、有「連登契媽」的科技股女神Cathie Wood就是其中之一。

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Cathie Wood接受訪問時透露，已經撈底買入了「很多」Tesla（TSLA）股票，但並未提供具體數字。根據交易披露顯示，本周二（23日）大跌之際，她旗下ARKK、ARKW及ARKQ大手掃入合共24.05萬股Tesla。對於股市的調整，Cathie Wood表示這提供了流動性，並形容這是「非常健康的、非常健康的調整」，「調整讓我們保持謙遜」，又稱她所經歷過最強的牛市，皆是建立於擔憂之上。

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Ark Invest旗下主力基金ARK Innovation ETF（ARKK）本周二一度跌11.8%，創去年9月以來最大跌幅，收市跌幅收窄至3.3%。而佔ARKK持倉近一成的Tesla已經連跌四個交易日，本周二（23日）開市後最多曾挫13%，一度跌至不足620美元，較歷史高位900美元跌逾三成，最終收市跌2.2%，收報698.84美元，抹去今年所有升幅。

另外值得留意的是，Cathie Wood已經連續多日減持騰訊（TCEHY）與台積電 （TSM）。

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