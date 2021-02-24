猿輔導擬尋求77.5億元融資　雲鋒基金、淡馬錫為前期投資者、估值高達1550億

▲ 猿輔導於線上提供在線教育產品。

彭博引述消息指，騰訊 （00700） 支持的猿輔導以超過200億美元（約1550億港元）的估值尋求新一輪融資。消息指，總部位於北京的線上教育公司猿輔導計劃至少籌集資金10億美元（約77.5億港元）。

報道續指，公司已經與博裕資本和德弘資本等投資者舉行了商談，不過該輪融資尚未最終有定案，其融資規模將取決於投資者的興趣。

猿輔導網站顯示，公司旗下擁有猿輔導、猿題庫、小猿搜題、小猿口算、斑馬AI課等多款在線教育產品，為用戶提供網課、智能練習、難題解析等多元化的智能教育服務，幫助學生系統性、高效率的完成學習閉環。

此前，公司於去年底獲得3億美元G輪融資，由馬雲成立的雲鋒基金領投。該公司亦吸引新加坡政府投資公司、淡馬錫投資。

相關文章：【新股IPO】途虎養車擬今年赴美上市 估值高達295億（第三版）

【新股IPO】攜程據報最快4月來港上市 集資最多155億元、市值達1791億元

【新股IPO】微博傳聘三投行安排下半年回港第二上市 籌最多54億元（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

記者：謝卓榮