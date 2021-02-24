  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 14:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猿輔導擬尋求77.5億元融資　雲鋒基金、淡馬錫為前期投資者、估值高達1550億

股市 14:42 2021/02/24

分享：

猿輔導於線上提供在線教育產品。

彭博引述消息指，騰訊 （00700） 支持的猿輔導以超過200億美元（約1550億港元）的估值尋求新一輪融資。消息指，總部位於北京的線上教育公司猿輔導計劃至少籌集資金10億美元（約77.5億港元）。

報道續指，公司已經與博裕資本和德弘資本等投資者舉行了商談，不過該輪融資尚未最終有定案，其融資規模將取決於投資者的興趣。

猿輔導網站顯示，公司旗下擁有猿輔導、猿題庫、小猿搜題、小猿口算、斑馬AI課等多款在線教育產品，為用戶提供網課、智能練習、難題解析等多元化的智能教育服務，幫助學生系統性、高效率的完成學習閉環。

此前，公司於去年底獲得3億美元G輪融資，由馬雲成立的雲鋒基金領投。該公司亦吸引新加坡政府投資公司、淡馬錫投資。

相關文章：【新股IPO】途虎養車擬今年赴美上市　估值高達295億（第三版）

【新股IPO】攜程據報最快4月來港上市　集資最多155億元、市值達1791億元

【新股IPO】微博傳聘三投行安排下半年回港第二上市 籌最多54億元（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

記者：謝卓榮

港股 騰訊控股（00700） 騰訊 IPO 集資

上一篇文章

【港股市況】恒生指數午後跌1000點　提高股票印花稅港交所挫一成（不斷更新）

下一篇文章

【財政預算案2021】資助車主購買新電動車、減首次登記稅　電動車股急跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定