【財政預算案2021】一文看清預算案重點創科內容（不斷更新）

▲ 下文將提供懶人包，讓你一文看清本年財政預算案創科重點內容！

財政司司長陳茂波今（24日）公布新一份財政預算案，到底創科方面有哪些重點？哪些範疇刻獲得最多資助？下文將提供懶人包，讓你一文看清本年財政預算案重點內容！

是次財政預算案提到，當局將分兩年向「創新及科技基金」注資共95億元，即每年47億5000萬，7支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來3年的工作。旗下的資助計劃包括： 科技券、創科實驗計劃、「創科創投基金」等。研發實驗室則包括：納米及先進材料研發院、香港紡織及成衣研發中心、物流及供應鏈多元技術研發中心、汽車科技研發中心、16個國家重點實驗室及6個國家工程技術研究中心香港分中心。

創科初創企業：

陳提到，科技初創對香港創科發展尤其重要，因此「創科創投基金」在過去兩年已向19間本地初創公司投資共1億元；而同時針對初創產業，港府表示科技園公司和數碼港計劃向「數碼港投資創業基金」，及「科技企業投資基金」分別注資3.5億港元和2億港元，並把涵蓋範圍擴大至B輪或後期的融資，以培育本地初創企業。

另外，大學科技初創企業資助計劃」過去3年向139間初創企業提供約1.2億港元資助，自計劃推出以來獲資助的企業超過一半已有產品推出市場，超過4成已有收入，約6成已獲投資者注資，吸引約5.3億港元投資。

港深發展：

政府正全力推動位處落馬洲河套區的港深創新及科技園的發展，項目已獲撥款約325億港元，以開展建設工程，預期第一批設施可於2024至2027年分階段落成，估計對香港經濟貢獻每年達55億港元，以及創造約4,800個職位。而全面發展後的創科園會是香港歷來最大的創科平台，將提供120萬平方米總樓面面積，規模約為科學園的3倍，估計對經濟貢獻每年達520億港元，以及創造約5.2萬個職位。

此外，陳茂波也提到，自從內地科研資金獲准「過河」後，國家科學技術部、廣東省政府及深圳市政府，過去兩年已批出超過3.4億元人民幣，讓香港的大學和研發機構進行研發或建立實驗室，受惠的大學包括：香港科技大學、香港中文大學等，為本港的研發活動注入更多動力。

STEM教育：

預算案提出，把現時在中學開展的「IT創新實驗室」，拓展至小學，預留2億多元，推動「奇趣IT識多啲」計劃。政府消息人士指，全港536所資助小學，可在3學年內申請不多於40萬元資助，最早可於下學年提出申請。

至於大學發展方面，預算案提到把為理工科學生而設的「創科行業短期實習計畫」恆常化，参考去年推行先導計畫的經驗，獲批人數不設上限，暫預留約4000萬元供大學申請。

另外，政府在今年上半年將推出「傑出創科學人計劃」，支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動。計劃將動用約20億元，由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

5G發展：

政府表示將繼續支援5G網絡和應用服務的推展、供應更多不同頻帶的5G頻譜；便利營辦商在合適的政府場所及公共設施安裝基站；協助搬遷大埔衞星測控站；及在舂坎角電訊港提供土地興建連接對外電訊設施的基建。

責任編輯：曾曉汶