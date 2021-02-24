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【財政預算案2021】疫情未遏止　鞋業總會望「還息不還本」安排可延長至24個月

商業 15:00 2021/02/24

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政府公布新一份財政預算案，當中針對企業的支援包括延長「百分百擔保特惠貸款」、「還息不還本」安排，及向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD基金）注資15億元，分階段擴大資助地域範圍，由20個經濟體大幅增加至37個。

【財政預算案2021】退稅兼派電子消費券　中小企有何得著？（不斷更新）　

香港鞋業(1970)總會會長梁日昌認為，現時有不少企業做不到生意，故「還息不還本」安排由12個月延長至18個月能幫助企業。不過，他直於最好加長一年至24個月，因企業由2019年的社會運動，捱到疫情爆發，現時疫情亦尚未平息；事實上部分企業計償還利息亦有困難。政府擴大 BUD基金亦有助企業擴闊市場，惟他嘆「遠水不能救近火」。

香港鞋業(1970)總會會長梁日昌認為，現時有不少企業做不到生意。

梁日昌解釋，面對疫情爆發，業界的出口生意不理想，唯有嘗試開拓中國的內銷市場，盼把握「雙循環」的機會。不過，是次財政預算案未有支援企業開拓大灣區市場、內銷業務等，他對此感失望。他續稱，目前無法就內銷於香港出口信用保險局申請擔保，惟港府政策沒有著墨於此。

【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠

【預算案消費券】港府派5000元電子消費券　中小企質疑分期派發「無癮」

記者：葉泳珊

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