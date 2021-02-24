▲ 【財政預算案2021】資助車主購買新電動車、減首次登記稅 電動車股急跌

碳中和大趨勢下，電動車成為各地政府爭相推出的政府。政府除預留8000萬元資助綠色專線小巴營運者購買電動車，同時推出「一換一」計劃，為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供最高25萬元的首次登記稅寬減。計劃已惠及九成首次登記的電動私家車。一般電動私家車的寬免額為9.75萬元。

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政府去年十月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，預計可於3年內為約六萬個現有私人住宅停車場車位安裝電動車充電基礎設施。計劃至今收到的申請涉及超過五5萬個停車位。

電動車板塊今年來熱炒，但受政府增加股票印花稅消息拖累，多隻電動車股下跌，吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾5%及7%。

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編輯：陳韻妍