【財政預算案2021】鼓勵使用電動車　業界：要應對充電挑戰

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財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，提及環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，主要措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。政府亦會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。
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施耐德電氣(香港) 數碼能效及智能方案業務主管張志成回應指，部分現有樓宇未能為電動車充電設施分配足夠電力，他建議企業可考慮『智能電力分配系統 (EVLink Load Management System)』方案，對充電設施的使用狀況進行監察及控制，並以軟件控制電力輸出，平衝整棟樓宇的電力負荷，實踐互動式能源管理(Dynamic Energy Management)，解決現有樓宇『有位無電』的難題。
他進一步指，公司會進一步拓展本港的電動車充電網絡，增加電動車充電點數目。
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編輯：梁巧恩