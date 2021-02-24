【英國疫情】追蹤App擬加入疫苗護照 進出公共場所要用

英國首相約翰遜周一公布4階段解封路綫圖，最早由3月8日起，重開學校及恢復課後戶外體育活動。英媒報道，英國政府計劃為追蹤疫情及接觸者的手機應用程式（App）加入疫苗護照功能，方便於出入公共場所時證明自己已接種新冠疫苗。

英國公布4階段解封路綫圖 約翰遜稱6月全面解封【下一頁】

英國公布4階段解封路綫圖

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英媒報道，英國政府考慮改良英國國民保健署（NHS）的追蹤App，供民眾顯示接種疫苗的狀態。政府正在考慮加入限制措施，企業可要求查看客人於App内的疫苗接種證明，以減低新冠肺炎疫情的社區傳播風險。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）已任命內閣事務大臣高文浩（Michael Gove），負責率領疫苗護照的相關審查。政府將於6月下旬全面解封英格蘭的目標日期前，公布調查報告。

英國政府也打算讓民眾自行選擇顯示疫苗接種情況或新冠病毒檢測結果，確保因健康問題而不能接種疫苗者不會受到限制。

另外，NHS追蹤App的人臉識別技術開發商iProov，獲英國政府機構InnovateUK撥款7.5萬英鎊（約82.3萬港元），用於研究疫苗護照。約翰遜曾表示，如英國推進至解封路綫圖的第三階段，他們會考慮採取疫苗護照的措施，來協助室内場所在安全情況下重開。

責任編輯：鄭錦玲