【預算案消費券】港府派5000元電子消費券　中小企質疑分期派發「無癮」

新一份財政預算案今日出爐，當中最多人關注的是分期派發5000元電子消費券。中小企業界歡迎有關措施，但對分期發放此舉存疑。

【預算案消費券】分期派5000元電子消費券 中小企業界盼設使用期限 料零售、餐飲最快受惠

國際中小企聯合商會有限公司會長羅志光表示，政府派發電子消費券可為消費市場帶來正面的刺激。然而，他質疑分期發放消費券的做法奇怪，相信分期發放對消費者而言較「無癮」。

是次的消費券將以電子形式派發，他指，倘屆時可藉八達通發放，相信不少市民也會有興趣使用消費券。但由於電子支付在港未算流行，倘是透過其他電子支付平台發放，則或許未必太多人會使用，例如長者。他預計，是次派發電子消費券的措施，將對飲食業帶來較大支持及鼓勵。

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另外，政府又延長百分百特別擔保產品的申請時限至今年底，提高每間企業的最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由五年延長至八年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

羅志光認為，有關措施對中小企業界略為帶來幫助，但由於措施最終仍需銀行把關，故他認為亦只是杯水車薪。

記者：蘇穎琪