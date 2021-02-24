【財政預算案2021】林鄭支持新財政預算案：經濟下行時推出赤字預算是務實做法

▲ 林鄭月娥對新一份財政預算案表示支持。

行政長官林鄭月娥就新一份財政預算案發表聲明稱，

支持預算案提出逆周期措施，以紓緩市民和企業的財政負擔，亦確保必須的公共服務和基礎設施發展得以維持。其中，持續投資創新和科技，將有助維持香港近年在這新興經濟領域的發展勢頭，亦令香港在粵港澳大灣區建立國際創新科技中心的工作中處於有利地位。

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她提到，除了一般稅項和差餉的寬免，以及為社會保障和在職家庭津貼受助人提供額外津貼外，政府計劃向合資格18歲或以上人士，分期發放5000元電子消費券，相信在這艱難時期會令社會廣泛受惠，亦有助刺激因疫情而飽受打擊的本地消費。

她又指，財政預算案與其《施政報告》中宣布香港在2050年前實現碳中和的目標相呼應，其中繼續發行綠色債券和促進新能源運輸，將推動香港向該目標邁進。此外，預算案將綠色和可持續金融以及數碼經濟視為重點，讓香港在中央政府的全力支持下進一步鞏固和提升其國際金融中心的地位。

她表示支持在經濟下行時推出赤字預算是務實做法，財政預算案提出有效措施維持穩健的公共財政，將有助增強外界對香港財政狀況的信心，長遠可確保金融穩定。

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編輯：陳華