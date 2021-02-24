【財政預算案2021】科技券政府出資比例上調至4分3上限60萬　業界調查：數碼轉型有助中小企「抗疫」

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，當中提及在2021／22年度起，分3年向香港貿易發展局（貿發局）撥款合共3.75億元，資助開發虛擬平台以增強舉辦線上活動的能力及進行數碼化。



由4月起，政府會優化「科技券」（TVP）計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，出資比例會由現時的3分2上調至4分3，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，可獲批項目的上限亦由4個增至6個。

【財政預算案2021】退稅兼派電子消費券 中小企有何得著？（不斷更新）



【財政預算案2021】派5000元電子消費券 學者：對零售業幫助有限（不斷更新）

雲計算會計系統的軟體供應商Xero 亞洲區域總監 Kevin Fitzgerald 回應指，撥款將有助企業在經濟不景的情況下，變得更彈性和提高效率。



《Xero中小企觀點（SBI）特別報告》發現，將企業帳戶相連至5個或以上應用程式的中小企，在2020年疫情期間，其收入下降幅度較其他小型企業少三分之一，失業率亦少40% 。



他預計，數碼化在來年會繼續成為各行各業的大趨勢，許多業務活動和流程將會繼續在線上舉辦或執行。企業應更重視數碼轉型，善用報告自動化、遙距協作，並簡化營運流程，以推動業務的長遠發展和成功。



【財政預算案2021】分期派5000元電子消費券 中小企業界盼設使用期限 料零售、餐飲最快受惠

【香港製造】美國產地來源標記新規定 世貿將成立專家組審理爭端



編輯：梁巧恩