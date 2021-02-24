【財政預算案2021】研把東九龍5幅商業用地改劃作住宅用途　港鐵小蠔灣車廠2030年首批約6000單位入伙

▲ 港鐵和政府部門正全力推進小蠔灣車廠用地發展，目標是於2030年前後首批約6000個公、私營房屋單位陸續入伙。

本港樓價持續高企，陳茂波在財政預算案中表示，因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約5800個私人房屋單位。

陳茂波指，按預測，在2020/21年度起計的五年内，公營房屋總建屋量共約10.14萬個單位，當中包括超過7萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及超過3萬個其他資助出售單位。私營房屋方面，估計2021年起計的五年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.8萬個，較過去五年的平均數增加約5%。

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另外，港鐵 （00066） 和政府部門正全力推進小蠔灣車廠用地發展，目標是於2030年前後首批約6000個公、私營房屋單位陸續入伙。整個項目完成後提供約2萬個單位，約一半為公營房屋。港鐵股價逆市升0.2%。

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