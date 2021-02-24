【股票印花稅】港府擬增股票印花稅、北水創紀錄走資200億元　港交所有信心北水長來（第二版）

▲ 【股票印花稅】港府擬增股票印花稅 北水全日走資200億元

財政預算案提出將提交法案增加港股印花稅，由買賣雙方各支付0.1%股票印花稅，增至0.13%。不單港交所 （00388） 股價大跌，年初以來大舉經港股通流入香港股市的北水大轉向，港股通全日淨流走199.6億元，為歷來走資最高金額。

其中，港股通（滬）淨流出約118億元，港股通（深）淨流出約81億元。

截至昨日（23日），港股通年內淨流入港股金額達4114億元，佔開通以來的21418億元約19%。

港交所急挫，仍守500關【下一頁】

港交所代理行政總裁戴志堅稱，內地投資者對投資渠道持續有需求，而自互聯互通開通以來，港交所成為他們容易參與的市場。而且愈來愈多機構獲授權參與港股通，有信心滬深港通做得愈來愈好，令港股通成交可以持續暢旺。

他形容今日市況受多重因素影響，可以是擔心不確定性，也可以是獲利回吐，港交所會集中在長期發展。

圖看主要市場股票印花稅水平

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（第二版更新港交所代理行政總裁戴志堅評論）

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記者：麥德銘