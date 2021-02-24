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【預算案消費券】財政預算案分期派5000元電子消費券　中小企業界盼設使用期限　料零售、餐飲最快受惠

商業 13:29 2021/02/24

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財政司司長陳茂波今日公布新一份財政預算案，當中最多人關注的必然是分期派發5000元電子消費券。中小企業界歡迎有關措施，相信零售、餐飲業可最快見效。

【財政預算案2021】派5000元電子消費券　學者：對零售業幫助有限（不斷更新）

【財政預算案2021】退稅兼派電子消費券　中小企有何得著？（不斷更新）　

香港中小型企業聯合會會長麥美儀認為，消費券的金額當然是「越多越好」，但若要平衡政府的財政負擔，5000元電子消費券已等同注資360億元予市場，相信已有不少幫助。對於電子消費券分期派發，她指暫時未知詳細，難以評論，惟希望政府可為消費券加設使用期限，鼓勵市民在短期內消費，助企業捱過難關。

麥美儀又坦言，電子消費券或對部分較保守、年長的消費者帶來麻煩，或是兌換時出現技術困難等，但她估計電子消費券較實體消費券可省卻行政時間及手續。而且，由於本港走向智慧城市，故使用電子消費券亦是大勢所趨，亦可加快市民習慣使用科技。

中小企：財政預算案內容屬意料之內

另外，政府又延長百分百特別擔保產品的申請時限至今年底，提高每間企業的最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由五年延長至八年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。

雖然麥美儀原本建議政府把最高貸款額增至24個月，但她認為現時的加碼方案對中小企亦有幫助。對於整體財政預算案提出的企業支援，麥認為均屬意料之內，惟更期望政府可盡快通關，才算「對症下藥」。

【財政預算案2021】廠商會盼政府可精準支援市民及企業　籲盡快與內地重新通關

記者：葉泳珊

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