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【財政預算案2021】港府擬加股票印花稅、料8月起實行　全球主要市場稅率多少？（第二版）

股市 13:50 2021/02/24

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【財政預算案2021】港府擬加股票印花稅、料8月起實行　全球主要市場稅率多少？

財政司司長陳茂波於財政預算案公布，擬提交法案增加港股股票印花稅3成，由買賣雙方各支付0.1%股票印花稅，提高至0.13%。在全球主要股市中，並非所有政府都收取股票印花稅，香港增加股票印花稅後，稅率將較中國內地A股擴大差距，在全球僅次於英國。

現時，股票印花稅為庫房帶來每年帶來500億元稅收，政府消息人士透露，股票印花稅將由今年8月1日起上調，預計為下財年額外增加80億元收入。

政府消息人士指，香港經濟低迷，政府財政赤字龐大，有需要增加庫房收入。對於市場反對聲音指，調高股票印花稅會影響交投量，她回應，市場表現非單一受稅收影響，過去一年本港股市表現活躍，而且有互聯互通等更多投資產品出現，加上低息大環境，有信心加稅後仍能維持每日1300億元的交投量。

港股年初以來主板日均成交額達2332億元，去年日均水平為1291億元。

股票印花稅擬加3成至0.13% 港交所午後跌一成失500，可見【下一頁】

現時香港港股交易各項使費中，港府收取的股票印花稅佔比最高。

現時中國內地僅向賣方收取0.1%股票印花稅，未向買方收費，換言之，每10000元股票交易，內地政府可得10元收入，港府於加稅前可得20元，加稅後可得26元。

相對內地從「賣方」收取印花稅，其他有收取稅花稅的市場大多從「買方」入手。新加坡就收取買方0.2%，英國就收取買方0.5%。美國就未有從投資者收取股票印花稅，紐約州曾設股票轉讓稅，現已無收取。

從政府角度，港府加稅後從每宗交易收取的稅收屬全球第二高，而投資者一買一賣實際使費，仍然視乎持股股價期間變動影響。

不過，值得注意，港股每日成交逾2000億元，並不代表港府庫房可在每個交易日增4億元，港府現時對窩輪牛熊證、界內證等結構產品，交易所買賣基金、槓桿反向產品、上市債券都未有收取印花稅。

相關文章：

【增加股票印花稅】政府加股票印花稅後　股民買賣股票貴幾多？

【港版納指】擬加股票印花稅　恒生科指午後瀉505點　騰訊挫3%失守700元大關、美團插近7%

記者：麥德銘

港股 股票 香港交易所（00388） 陳茂波 財政預算案 財政司 香港交易及結算所有限公司 印花稅

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【財政預算案2021】林鄭支持新財政預算案：經濟下行時推出赤字預算是務實做法

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