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【牛津疫苗】阿斯利康交唔足貨 下季向歐盟交付量減半

環球社會熱點 14:39 2021/02/24

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歐盟多國早已開展新冠疫苗接種計劃，但接連多家藥廠均表示需延遲交付新冠疫苗，導致歐盟成員國新冠疫苗接種進度緩慢。牛津疫苗生產商阿斯利康（AstraZeneca）周二向歐盟表示，預計今年第2季只能交付約少於9,000萬劑的牛津疫苗，較原定1.8億劑牛津疫苗的交付量大減一半。

澳洲批准使用牛津疫苗 12周内接種2劑有效率82% 【下一頁】

路透社引述歐盟消息人士指，阿斯利康與歐盟所簽署的合約訂明，阿斯利康今年第2季需要向歐盟交付1.8億劑牛津疫苗。但阿斯利康在與歐盟的內部會議中透露，今年第2季未能按合約如期交付，只能提供約少於9,000萬劑的牛津疫苗。

阿斯利康未有否認上述說法，並發布聲明指將提高新冠疫苗生產率，以加快交付於合約中承諾的1.8億劑疫苗。

據歐盟官員指，阿斯利康計劃於首季交付4,000萬劑疫苗，亦較原定的9,000萬劑疫苗大減接近一半。這意味著，阿斯利康只能於6月底前提供約1.3億劑牛津疫苗，遠低於當初向承諾歐盟交付的3億劑。

英國或批准印度生産疫苗入口 運至國内接種 【下一頁】

多家藥廠均先後宣佈會延遲向歐盟交付新冠疫苗，或會影響歐盟實現打算於夏季之前為7成成年人接種新冠疫苗的目標。

負責協調與疫苗生產商會談的歐盟發言人表示，由於討論內容屬保密性，無法對此發表評論。但他指，如果其他疫苗供應商能如期交付新冠疫苗，即使阿斯利康的供應追不上進度，相信歐盟能有足夠劑量達到其疫苗接種目標。

責任編輯：郭麗明

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