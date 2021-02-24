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【增印花稅】政府擬增股票印花稅至0.13% 增幅達3成 港股即挫900點 業界人士：影響只屬短期

股樓投資 13:39 2021/02/24

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財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案，市場早前已傳出政府擬增加股票印花稅，港交所（00388）開市早段股價已偏軟，股價曾跌7.5%，低見516元。

及至中午港股近收市時段，財政預算案公布近尾聲，陳茂波突然提出當局於充分考慮對證券市場和國際競爭力的影響後，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%，而暫時未有打算調整作為政府主要收入來源的利得稅及薪俸稅稅率，也指現時具備條件引入新稅項。

【財政預算案2021】今年度賣地計劃推15幅住宅地可建6千伙 全年潛在土地供應供應達1.65萬伙 鼓勵工廈重建，見【下一頁

股票印花稅增幅達3成，驚動股市，港股即時告急，恆生指數曾一度大跌900點，跌穿30,000點，低見29,722點。國企指數及科技指數跌逾300點及400點，主板成交近1,900億港元。港交所最新報495.4元，跌幅達11.22%。

【財政預算案2021】政府預料2020/21年度起計5年内　公屋總建屋量共約10.14萬個單位，見【下一頁

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，政府擬調整股票印花稅稅率，相信事件對港股而言的影響只屬短期，他指出，隨著未來將有多間中概股來港上市，港股仍有吸引力。他又指，其實當市場回復暢旺時，股民如購入升幅達2、3成的股票，0.13%的股票印花稅對他們來說根本是「濕濕碎」，故增加印花稅對股民買股票的意欲不會有太大影響。至於港交所方面，他指港交所股價早前已錄得一定升幅，短期而言股價可能會受壓，仍有下跌空間，有意吸納股民可先等一等。

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記者: 陳詠妍

港股 股票 財政預算案 印花稅 利得稅 薪俸稅

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