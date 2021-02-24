【財政預算案2021/22】落實公務員編制零增長 陳茂波： 暫未考慮引入新稅項增收入

在財政預算案2021/22中，財政司司長陳茂波預料未來4年香港財政將會錄得赤字，故他提倡採取節省開支和增加收入的措施，冀穏定庫房儲備。

他在節省開支方面提出以下幾點：

在2021／22年度，政府將落實公務員編制零增長

在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022／23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億元。

百分之一的經常開支節流指標看似不高，但由於與薪酬相關的開支佔政府部門經常開支約6成，壓縮的空間很有限；節省主要來自餘下的4成，包括一般開支及資助金等主要類別。

他又指，即使面對財赤，仍然不削減影響民生的開支，尤其是用於教育、社會福利和衞生這三個政策範疇，在2021／22年度，這3個政策範疇的經常開支預算合共3023億元，佔政府總經常開支預算58%，相對2017／18年度的2082億元，增加45%。

相反，在增加收入方面，他亦提出以下幾項措施，

提交法案調整股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%

目前聚焦抗疫和重振經濟，並不具備條件引入新稅項。但會進行相關研究及準備工作，於適當時開展深入討論，就開徵新稅項尋求共識，以增加收入

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責任編輯：潘曉豐