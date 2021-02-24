【蘋果產品】iPad將改用mini-LED螢幕　預計今年3月起投產

▲ 最近有台灣傳媒消息指，應用於iPad的mini-LED螢幕將於下月起開始投產。

早前有關蘋果將其iPad系列轉換為mini-LED螢幕的傳言，已經流傳超過一年的時間。謠言發布最初預定於去年年底，但最後卻一直推遲到今年，最近終於有台灣傳媒消息指，應用於iPad的mini-LED螢幕將於下月起開始投產。

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據台灣傳媒DigiTimes報道，生產商Ennostar表示接到蘋果的mini-LED訂單，將在本季度末（即3月）開始批量生產mini-LED面板。如果消息屬實，就正好與全新11和12.9吋iPad Pro將於3月推出的消息相吻合。

據悉，iPad Pro是率先採用mini-LED螢幕的平板電腦，而今年稍後發表的14和16吋MacBook Pro新機，將有機會成為第二批使用mini-LED的蘋果產品，不過至今仍未落實。

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而著名分析師郭明錤日前就撰文表示，採用全新設計的14和16吋MacBook Pro機型將在2021年下半年推出，並會將兩大重要功能重新引進，包括配備HDMI接口和SD卡讀卡器、移除Touch Bar觸控條，以及經典的MagSafe充電與分離式電源線等。

責任編輯：施雯雯