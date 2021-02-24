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【財政預算案2021】私家車首次登記稅提高15% 　牌照費增加30%

理財智慧 13:56 2021/02/24

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2021/22年度財政預算案，財政司司長陳茂波宣布，將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%。

陳茂波指出，私家車數量持續上升，交通擠塞日益嚴重。私家車首次登記稅及牌照費分別自2011年及1991年以來未曾作出調整。他建議將私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%。

上述調整已於24日刊憲生效，但其他汽車類別則不受影響。電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會相應提升至28.75萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則維持不變。運輸署亦會繼續進行「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究，以期善用路面空間，紓緩交通擠塞。

另一方面，政府去年10月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，預計可於3年內為約6萬個現有私人住宅停車場車位安裝電動車充電基礎設施。計劃至今收到的申請涉及超過5萬個停車位。

 

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責任編輯：黎淑雯
 

 

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