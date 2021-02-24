  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2021】陳茂波料未來5年綜合帳目錄赤字　下財年公務員編制零增長

Hot Talk 13:09 2021/02/24

分享：

【財政預算案2021】陳茂波料未來5年綜合帳目錄赤字　下財年公務員編制零增長

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波表示，預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值3.6%。換言之，香港經過15年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。

【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀債門檻降至60歲

料未來5年均錄赤字

陳茂波表示，經營帳目在中期財政預測期間5年均會錄得赤字，2021/22年度的經營赤字超過1400億元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字。而上述預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。

【財政預算案2021】陳茂波：港交所將檢視整體第二上市制度　包括是否需要屬創新科技公司、市值要求

落實公務員編制零增長

陳茂波強調，政府開支必須進入整固期，而長遠財政承擔亦必須與收入增長相適應。政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律。2021/22年度，政府將落實公務員編制零增長。

此外，政府會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億元。

【財政預算案2021】房地產信託基金未來兩年獲資助七成費用　每隻基金上限800萬元

編輯：吳敏芳

【提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用】

 【退休儲蓄扣稅秘笈 創富增值雙重賞】

儲蓄 財政預算案 陳茂波 GDP 財政司 香港

上一篇文章

【康希諾疫苗】康希諾逆市升逾3%　新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請　單針14日效用率68.83%

下一篇文章

【財政預算案2021】股票印花稅擬加3成至0.13%　港交所午後跌一成失500（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成