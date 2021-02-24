▲ 【財政預算案2021】陳茂波料未來5年綜合帳目錄赤字 下財年公務員編制零增長

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份的財政預算案，陳茂波表示，預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值3.6%。換言之，香港經過15年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。

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料未來5年均錄赤字

陳茂波表示，經營帳目在中期財政預測期間5年均會錄得赤字，2021/22年度的經營赤字超過1400億元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字。而上述預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。

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落實公務員編制零增長

陳茂波強調，政府開支必須進入整固期，而長遠財政承擔亦必須與收入增長相適應。政府會從自身做起，通過節流加強公共財政紀律。2021/22年度，政府將落實公務員編制零增長。

此外，政府會實施節流計劃，在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億元。

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編輯：吳敏芳

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