  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2021】2020/21年度預算赤字達2,576億元　明年預算赤字1016億元

理財智慧 13:52 2021/02/24

分享：

財爺陳茂波今早於立法會公布財政預算案，他指過去一年，為應對疫情和紓困而大幅增加開支，兩年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月。

他預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值3.6%。香港經過15年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。2020/21年度的預計赤字達2,576億元。

經營帳目在中期財政預測期間5年均會錄得赤字，2021／22年度的經營赤字超過1400億元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字。而上述預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。

赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。政府的經常開支由1997／98年度約1500億元增加至2020／21年度約4700億元，增幅超過兩倍。近年政府開支顯著增加，固然有助提升服務及投資未來，陳茂波在去年預算案已強調，政府開支必須進入整固期，而長遠財政承擔亦必須與收入增長相適應。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：黎淑雯
 

上一篇文章

【財政預算案2021/22】醫療設施撥款措施一覽 預料2025年完成建造將軍澳中醫醫院

下一篇文章

【增印花稅】政府擬增股票印花稅至0.13% 增幅達3成 港股即挫900點 業界人士：影響只屬短期

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住