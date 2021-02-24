【財政預算案2021】2020/21年度預算赤字達2,576億元　明年預算赤字1016億元

財爺陳茂波今早於立法會公布財政預算案，他指過去一年，為應對疫情和紓困而大幅增加開支，兩年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月。

他預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1016億元，相等於本地生產總值3.6%。香港經過15年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字。2020/21年度的預計赤字達2,576億元。

經營帳目在中期財政預測期間5年均會錄得赤字，2021／22年度的經營赤字超過1400億元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字。而上述預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。

赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚。政府的經常開支由1997／98年度約1500億元增加至2020／21年度約4700億元，增幅超過兩倍。近年政府開支顯著增加，固然有助提升服務及投資未來，陳茂波在去年預算案已強調，政府開支必須進入整固期，而長遠財政承擔亦必須與收入增長相適應。

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責任編輯：黎淑雯

