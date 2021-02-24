  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2021/22】長者福利措施一覽 當局向「奬券基金」注資11億建安老及康復設施

理財智慧 13:32 2021/02/24

分享：

除了撥款優化醫療設施外，政府在財政預算案2021/22中，提出針對長者福利措施，詳情如下，

  • 政府將於今年提供額外1,500個資助長者家居照顧服務的名額，涉及的全年開支約1.5億元
  • 正在推展66個新項目，於未來數年新增約8,880個安老宿位及約2,800個資助長者日間護理服務名額
  • 大幅增加投放在康復服務的資源，其中到校學前康復服務的名額已於本學年增加至8,000個，預計名額會在2022／23學年增加至1萬個
  • 勞工處去年推出「多元種族就業計劃」，通過非政府機構以個案管理方式，向少數族裔求職人士提供一站式就業服務。預計首兩年會有超過500名少數族裔求職人士參與
  • 向「奬券基金」注資11億元，確保急需的社福服務處所發展項目（特別是較大型的安老和康復服務設施）可以如期設立，讓相關發展項目的可行性研究及詳細設計不受影響

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【增印花稅】政府擬增股票印花稅至0.13% 增幅達3成 港股即挫900點 業界人士：影響只屬短期

下一篇文章

【A股布局】股價不濟出招托市？ 美的啟動史上最大回購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住