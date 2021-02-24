【財政預算案2021/22】長者福利措施一覽 當局向「奬券基金」注資11億建安老及康復設施

除了撥款優化醫療設施外，政府在財政預算案2021/22中，提出針對長者福利措施，詳情如下，

政府將於今年提供額外1,500個資助長者家居照顧服務的名額，涉及的全年開支約1.5億元

正在推展66個新項目，於未來數年新增約8,880個安老宿位及約2,800個資助長者日間護理服務名額

大幅增加投放在康復服務的資源，其中到校學前康復服務的名額已於本學年增加至8,000個，預計名額會在2022／23學年增加至1萬個

勞工處去年推出「多元種族就業計劃」，通過非政府機構以個案管理方式，向少數族裔求職人士提供一站式就業服務。預計首兩年會有超過500名少數族裔求職人士參與

向「奬券基金」注資11億元，確保急需的社福服務處所發展項目（特別是較大型的安老和康復服務設施）可以如期設立，讓相關發展項目的可行性研究及詳細設計不受影響

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責任編輯：潘曉豐