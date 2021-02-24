  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 14:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2021/22】醫療設施撥款措施一覽 預料2025年完成建造將軍澳中醫醫院

理財智慧 13:52 2021/02/24

分享：

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中提及要強化醫療系統，並針對醫療設施、人手及其未來發展推出不同的措施，詳情如下，

在醫療設施及人手：

  •  醫管局正推進第一個10年醫院發展計劃，並積極籌備第二個10年醫院發展計劃。該局會參考應對新冠病毒的經驗，檢視以上兩個10年計劃的醫院設計，在每間選定醫院中的2至3個普通病房預先裝置所需設施，以便有需要時迅速轉作第二線隔離病房。
  • 香港大學、中文大學及理工大學過去兩個財政年度共獲撥款約19億元，進行短期翻新及提升設施，以及中、長期擴建教學設施的研究及工程。政府會繼續與大學合作提升和增加醫療教學設施。

在基層醫療方面：

  • 首間位於葵青區的地區康健中心已開始投入服務；當局在去年預留經常開支6.4億元在另外6區成立康健中心，位於深水埗和黃大仙的兩間康健中心預計分別於未來兩年開始營運；去年亦撥款約6億元在其餘11區設立「地區康健站」，服務可於年內相繼開展。

在中醫藥發展方面：

  • 政府將於年中批出將軍澳中醫醫院的服務契約，預計在2025年完成建造工程。政府亦自去年起增加投放在18間地區中醫診所暨教研中心的資源，持續改善中醫師的薪酬和培訓機會。此外，政府透過5億元專項基金，促進香港中醫藥發展。

在精神健康服務方面：

  • 政府將增加約1.47億元的經常撥款，加強醫管局的兒童及青少年精神科、社區精神科、老人精神科等服務，支援葵涌醫院重建後的擴充服務；運用3億元加強支援社區有需要的市民，並提高社會對精神健康的關注。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

【財政預算案2021】私家車首次登記稅提高15% 　牌照費增加30%

下一篇文章

【財政預算案2021】2020/21年度預算赤字達2,576億元　明年預算赤字1016億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住