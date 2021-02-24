【財政預算案2021/22】醫療設施撥款措施一覽 預料2025年完成建造將軍澳中醫醫院

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中提及要強化醫療系統，並針對醫療設施、人手及其未來發展推出不同的措施，詳情如下，

在醫療設施及人手：

醫管局正推進第一個10年醫院發展計劃，並積極籌備第二個10年醫院發展計劃。該局會參考應對新冠病毒的經驗，檢視以上兩個10年計劃的醫院設計，在每間選定醫院中的2至3個普通病房預先裝置所需設施，以便有需要時迅速轉作第二線隔離病房。

香港大學、中文大學及理工大學過去兩個財政年度共獲撥款約19億元，進行短期翻新及提升設施，以及中、長期擴建教學設施的研究及工程。政府會繼續與大學合作提升和增加醫療教學設施。

在基層醫療方面：

首間位於葵青區的地區康健中心已開始投入服務；當局在去年預留經常開支6.4億元在另外6區成立康健中心，位於深水埗和黃大仙的兩間康健中心預計分別於未來兩年開始營運；去年亦撥款約6億元在其餘11區設立「地區康健站」，服務可於年內相繼開展。

在中醫藥發展方面：

政府將於年中批出將軍澳中醫醫院的服務契約，預計在2025年完成建造工程。政府亦自去年起增加投放在18間地區中醫診所暨教研中心的資源，持續改善中醫師的薪酬和培訓機會。此外，政府透過5億元專項基金，促進香港中醫藥發展。

在精神健康服務方面：

政府將增加約1.47億元的經常撥款，加強醫管局的兒童及青少年精神科、社區精神科、老人精神科等服務，支援葵涌醫院重建後的擴充服務；運用3億元加強支援社區有需要的市民，並提高社會對精神健康的關注。

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責任編輯：潘曉豐