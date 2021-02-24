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【居家健身】80後男研智能健身鏡　攻居家健身市場

商業 13:46 2021/02/24

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OliveX產品智能健身鏡KARA配合AI技術，能偵測用戶身體支點並分析用戶動作準確度，提供實時建議，協助修正用戶健身姿勢。（受訪者提供圖片）

林基偉（Keith Rumjahn）在香港土生土長，在港完成中學後，便到加拿大升讀大學，主修電腦科學，及後加入電腦公司專責軟件開發。雖然當年在加拿大工作穩定，生活無憂，但林基偉體內的創業因子卻非常活躍。「多年前當iPhone面世，就覺得應用程式市場非常具潛力。」林表示，當時家人在香港，如果自己在加拿大生活，可能不會回來香港，見家人的機會就更少，最後他毅然辭掉工作，回港創業。

用運動改變人生

早在8年前，林基偉創立的程式，就連本地甚至美國籃球賽事NBA隊伍都在使用。但林則感慨，雖然當年成績不俗，但該程式的市場始終太狹窄。「程式主攻籃球戰術太專門，大約只有1000人才有1個會下載，因此未能普及，最終將公司賣出。」他稱，產品必須更大眾化，大家才會使用。「如果該程式連自己都不用，怎麼讓其他人一起用，我希望用運動去改變人生。」

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3年前林基偉決心將運動遊戲化及研發人工智能技術，希望將運動帶給大眾，去年疫情下，居家運動的需求就非常大，因此研發居家運動智能設備。「原意希望用戶在家中面對手提電話運動，但電話螢幕太細，因此萌生研發智能健身鏡意念。」

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該公司OliveX於去年研發出智能健身鏡KARA。該健身鏡方案有超過100堂由本地星級教練設計的健身課堂，包含心肺運動、核心肌肉訓練、拳擊、瑜伽、普拉提等活動。林基偉稱，目前公司的智能健身鏡方案包含軟件、硬件以及內容，3大要素。

堅持本地化　粵語導師取勝

該智能鏡可透過相機鏡頭，偵測用戶身體支點並分析用戶動作準確度，提供實時建議，協助修正用戶健身姿勢。「公司已投放多年時間研發AI技術，軟件與硬件研發不成問題。」林指出，要用戶肯購買使用智能健身鏡，平台必須有足夠多健身教練及課堂。「就好像Netflix平台般，有足夠多吸引的內容，最困難的是前期準備，要物色各運動、健身界KOL拍攝各種課堂內容。」

OliveX行政總裁林基偉（Keith Rumjahn）希望用運動去改變人生，去年公司正式推出智能健身鏡KARA，用人工智能以及本地星級健身KOL作找徠，吸引用戶購買產品，第一批產品出貨後迅速售罄。（李彥煒攝）

林坦言，初期要找明星級KOL，必須靠誠意打動，如每天參加他們的課堂，解釋自己的原意。他透露，計劃初期就很「土炮」地利用普通辦公室作拍攝場地，但效果強差人意，直到去年年中才準備好專業的錄影室及拍攝設備。「攝影室月租3萬，未計裝修，工作人員每月成本5至6萬，而明星教練的分成就約10萬元。」目前，該平台就有約30位明星教練導師。「公司會積極打本地市場，主力採用講粵語的明星教練，這樣才能吸引用戶使用。」

林基偉透露，去年年底智能健身鏡KARA正式開賣，12月聖誕節銷量比起11月升1倍。「由於第一批產品數量不多，但一推出就售罄，反應比想像中熱烈。」林堅信，要吸引用戶，除了需要明星教練及度身訂造的豐富內容，AI技術亦能作輔助。「如糾正用戶深蹲的姿勢，訓練用戶平衡力等。」林補充，未來希望將平台做到好像遊戲般，營造用戶社群，朋友間有排行榜比拼。

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記者：李彥煒

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