【港版納指】擬加股票印花稅　恒生科指午後瀉505點　騰訊挫3%失守700元大關、美團插近7%

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【快手股價】快手昨納恒生科指國指 今日午後大跌近一成
股票印花稅面臨上調，由現時買賣雙方各付0.1%，上調到0.13%。恒生科指指數半日跌點505或約5.12%，新報9358.57點，科網巨頭ATMXJ股價跌勢未止。騰訊 （00700） 午後急跌3%，失守700元大關，現價685.5元，成交155億元。阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至2.6%，現價241.2元，成交41.6億元。美團 （03690） 急挫6.7%，現報366.4元，成交86億元。
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另外，快手 （01024） 跌近9%，小米 （01810） 跌4%，現報26.95元；京東 （09618） 跌5%，最新報370.4元；網易 （09999） 跌3.2%，現報178元。
二線科網股普遍回吐，SaaS股跌幅更甚，當中金山軟件 （03888） 跌逾9%，微盟 （02013） 挫8.3%，金蝶國際 （00268） 跌逾6%，明源雲 （00909） 挫6%。
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另外，女股神Cathie Wood「契媽」股也未能倖免，眾安在綫 （06060） 挫3.4%，平安好醫生 （01833） 5.6%，移卡 （09923） 急跌8.5%。
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編輯：陳華