【財政預算案2021/22】陳茂波：預留3.18億元增5人足球場及擴建11人草地足球場

在新一份財政預算案中，財政司司長郊野公園陳茂波公布改善郊野公園及提升康體設施等措施，詳情如下。

在郊野公園方面：

預留5億元優化部分郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素；改善洗手間設施、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺跡作開放式博物館，豐富訪客體驗，增加郊遊樂趣。

並要求新設施盡量符合低碳及綠色的原則，設計融入自然，顧及不同年齡層及傷健人士的需要。預計新設施將於未來兩三年開始陸續落成供市民享用。

預留5500元，讓旅遊事務署聯同漁農自然護理署在未來5年，就郊野公園內140條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第2期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗

在康體設施方面：

將於2023年落成的啟德體育園其中2個主要場館可供舉辦國際及本地足球賽事，「體育及康樂設施五年計劃」亦會加建或改建12個足球場，包括元朗大球場的重建工程。

預留3.18億元推行「提升足球場設施五年計劃」，大幅增加符合國際標準的5人足球場、研究把現有場地擴建為標準11人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地。日後相關體育總會及其屬會、地區足球組織、學校及其他團體會有更多標準場地舉辦足球訓練及比賽，鼓勵青少年恆常參與足球運動和發掘潛能，促進本地足球的長遠發展。

在優化海濱方面

預留共65億元優化海濱，3年多來已完成6公里的海濱長廊供市民享用。現時長達20多公里的維港海濱長廊是消閒玩樂的好去處，將會爭取立法會撥款，動工興建東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北海濱公園兩項重點工程；亦會繼續採用「先駁通、再優化」的策略，盡早開放海濱用地。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐