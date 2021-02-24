  • 21°C
香港時間 : 2021224日 (三) 14:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【康希諾疫苗】康希諾逆市升逾3%　新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請　單針14日效用率68.83%

股市 13:16 2021/02/24

分享：

康希諾生物 （06185） 公布，康希諾與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發的重組新型冠狀病毒疫苗（5 型腺病毒載體「Ad5-nCoV」，商品名為克威莎），2月21日向中國國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。康希諾生物股價逆市升3.7%，高見386元。

康希諾公布，第3期臨床試驗期中分析數據結果，「克威莎」在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。

BioNTech疫苗周四抵港、台灣3月放寬入境 國泰連升兩日，可見【下一頁】

若以疫苗對重症的保護效力分別為單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天後為95.47%。

康希諾疫苗於在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷5個國家開展全球多中心Ⅲ期臨床研究，已完成4萬餘受試者的接種及期中數據分析。

相關文章：

【異動股】大摩升康希諾生物目標價74%　指康希諾疫苗是發展中國家的可靠選擇

【國產疫苗】康希諾生物新冠疫苗獲巴基斯坦緊急使用　前已獲墨西哥當局批准

【新冠疫苗】康希諾生物：新冠疫苗III期臨床試驗達標　半日破頂升逾兩成

編輯：麥德銘

港股 康希諾生物－B（06185） 疫苗 腺病毒 冠狀病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127傳超購逾310倍、凍資1840億 擬以招股價上限定價
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌