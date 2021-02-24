【康希諾疫苗】康希諾逆市升逾3%　新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請　單針14日效用率68.83%

康希諾生物 （06185） 公布，康希諾與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所共同開發的重組新型冠狀病毒疫苗（5 型腺病毒載體「Ad5-nCoV」，商品名為克威莎），2月21日向中國國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。康希諾生物股價逆市升3.7%，高見386元。

康希諾公布，第3期臨床試驗期中分析數據結果，「克威莎」在單針接種疫苗28天後，疫苗對所有症狀的總體保護效力為65.28%；在單針接種疫苗14天後，疫苗對所有症狀總體保護效力為68.83%。

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若以疫苗對重症的保護效力分別為單針接種疫苗28天後為90.07%；單針接種疫苗14天後為95.47%。

康希諾疫苗於在巴基斯坦、墨西哥、俄羅斯、智利及阿根廷5個國家開展全球多中心Ⅲ期臨床研究，已完成4萬餘受試者的接種及期中數據分析。

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編輯：麥德銘