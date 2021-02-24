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【財政預算案2021】今年度賣地計劃推15幅住宅地可建6千伙 全年潛在土地供應供應達1.65萬伙 鼓勵工廈重建

股樓投資 12:49 2021/02/24

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土地供應方面，財政司司長陳茂波指出2021/2022年度賣地計劃共有15幅住宅用地，及3幅商業用地，預計分別可供興建約6,000個住宅單位及提供約四48萬平方米商業樓面面積。他指出，賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約16500個單位。發展局局長將於稍後公布下一年度賣地計劃詳情。


陳茂波估計在新發展區及其他正在規劃中的政府或私人發展項目內，合共有超過860公頃的新界棕地可陸續發展作房屋或其他土地用途。

過去數年，當局覓得210幅具房屋發展潛力用地，當中七成已完成或已開展改劃。預計未來十年約四成新增的公營房屋來自經改劃的用地。


他又指，因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區五幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位。

而香港鐵路有限公司和政府部門正全力推進小蠔灣車廠用地發展，目標是於2030年前後首批約6,000個公、私營房屋單位陸續入伙。整個項目完成後提供約2萬個單位，約一半為公營房屋。

陳茂波又指，發展局已成立項目促進辦事處，跟進500個單位或以上的私人發展住宅項目，加強協調各部門處理用地規劃、地契修訂及建築圖則等審批申請。
當局也計劃今年稍後就兩個「一地多用」的項目諮詢地區，分別為重建屯門診所及沙田山尾街社區設施聯用大樓。此外，政府會盡快向立法會申請撥款，推展安達臣道前石礦場、將軍澳市中心及上環消防局旁共三個「一地多用」項目。同時也正檢視約四十幅有聯用潛力的「政府、機構或社區」用地，希望今年内提出具體建議，包括發展多用途公共設施大樓。

發展局及地政總署將在本季度推出以「標準金額」徵收補地價的先導計劃，鼓勵工廈重建。

他表示，位於古洞北／粉嶺北新發展區進度理想，古洞北的首批公營房屋，預計可提早一年在2026年入伙；新發展區內的私營房屋用地亦會陸續推出發售。此外，洪水橋/厦村新發展區首期工程所涉及的12公頃私人土地已如期收回，並正進行土地平整及基建工程。元朗南發展正進行法定規劃程序，首批公營房屋單位將於2028年落成。


至於東涌東填海工程首兩批的房屋用地，去年已交付香港房屋委員會（房委會）興建公營房屋，首批約1萬個單位，可在2024入伙。

 

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責任編輯：陳詠妍

立法會 陳茂波 財政預算案 工廈 賣地 棕地 市區重建 填海 港鐵 物業

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