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【財政預算案2021】政府預料2020/21年度起計5年内　公屋總建屋量共約10.14萬個單位

股樓投資 12:49 2021/02/24

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財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案，他表示今年計劃推15幅住宅地，全年潛在土地供應供應達1.65萬伙；在房屋供應方面，政府已覓得於未來10年興建31.6萬元公營房屋單位的土地。

公營房屋單位的數量亦有望透過重建房委會工廠大廈而再增加。按預測，在2020/21年度起計的5年内，公營房屋總建屋量共約10.14萬個單位，當中包括超過7萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及超過3萬個其他資助出售單位。私營房屋方面，估計2021年起計的5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.8萬個，較過去5年的平均數增加約5%。

另一方面，政府已覓得可在2023年底前提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，已有超過1100個單位入伙，涉及約9800個單位的項目已啓動。50億元的資助計劃已批出超過26億元的項目，政府今年會再注資33億元。政府正向「關愛基金」申請資助，推行先導計劃，讓非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館作過渡性房屋單位。

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責任編輯：黎淑雯
 

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