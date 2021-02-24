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拜登杜魯多舉行首次視像會議 承諾爭取2050前零排放

環球社會熱點 12:57 2021/02/24

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美國總統拜登上任後，首次和加拿大總理杜魯多舉行視像會議，拜登與杜魯多於會後表示，美國和加拿大兩國會在氣候變化、新冠肺炎疫情及安全等議題上合作，希望爭取於2050年前實現「零排放」（zero emissions）。拜登更向杜魯多表示，加拿大是美國最親密的盟友。

美疾控中心：教師才是校園傳播元兇 【下一頁】

美國總統上任後，按過往慣例都會率先到訪加拿大。但受新冠肺炎疫情影響，拜登（Joe Biden）周二（23日）與杜魯多（Justin Trudeau）改以視像會議形式會晤。拜登與杜魯多同意加強執行《巴黎氣候協定》，承諾加快於2050年實現零排放目標。

兩人在會議上談及，兩名目前仍於中國遭到拘留的加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）。拜登表示人類並非「交易籌碼」（bartering chips），承諾與加拿大共同努力爭取兩人安全回國，而杜魯多則表示感謝。雙方並未接受記者訪問，為雙邊外交會議上的罕見情況。

白宮早前決定取消美加輸油管項目Keystone XL ，拜登和杜魯多於會晤期間都沒有對此發表意見。該項目計劃將石油從加拿大艾伯塔省（Alberta）運送到美國德州，杜魯多曾對取消計劃表示失望，但白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，拜登曾向杜魯多明確表示該項目不符合美國利益，他希望在解決氣候危機，同時亦創造高薪職位。

美國最高法院准查稅表 特朗普：延續史上最大政治獵巫 【下一頁】

會議開始前，拜登在開幕詞中形容加拿大是美國最親密的盟友。杜魯多則禮尚往來，稱讚拜登迅速加入《巴黎氣候協定》的決定，並批評美國前總統特朗普政府幾年領導存在「完全錯失」（sorely missed ）。

責任編輯：李俊儀

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