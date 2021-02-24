  • 20°C
香港時間 : 2021224日 (三) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財政預算案2021/22】迎戰金融業數碼轉型 陳茂波：向金融科技方案提供「一條龍」審批及資助

理財智慧 12:32 2021/02/24

分享：

除了科學園外，財政司司長陳茂波在預算案中亦指，「創科創投基金」過去兩年向19間本地初創公司投資共超過1億元，並吸引了超過5億元私人投資。基金去年底新增3個共同投資夥伴，並會繼續夥拍風投基金投資於本地初創企業。

他又指，過去三年，香港科技園公司的「科技企業投資基金」已向13家科技企業投資超過1億元，並吸引約13.5億元私人投資；數碼港的「數碼港投資創業基金」亦向16間公司投資超過1.2億元，並吸引超過8.6億元私人投資。科技園公司和數碼港會向兩個基金分別注資3.5億萬元和2億元，並把涵蓋範圍擴大至B輪或後期的融資。「大學科技初創企業資助計劃」過去三年向139間初創企業提供約1.2億元資助。自計劃推出以來獲資助的企業超過一半已有產品推出市場，超過4成已有收入，約6成已獲投資者注資，吸引約5.3億元投資。

另外，他提及到「創新及科技基金」批出的金額過去7年已增加7倍多，並連續兩年向基金每年注資47.5億元，支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來3年的工作。

在金融科技方面，受疫情影響，香港金融市場面對數碼轉型，除了眾多金融科技初創公司，現時有8間虛擬銀行、4間虛擬保險公司及1間虛擬資產交易商獲批於香港營運。同時，為推出更多金融產品，科技園公司及數碼港會與金管局合作，積極招募更多金融、科技或科研機構在港設立實驗室，並聚焦於「合規科技」及「網絡安全」等香港最具優勢的領域。除了今年1月已公布的金融科技概念驗證測試資助計劃，金管局正研究提升其監管沙盒，對有潛力的金融科技方案提供「一條龍」式的審批及資助，縮短創新金融產品推出市場的時間。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

上一篇文章

[騰訊700] 騰訊傳獲開綠燈 入股意大利支付平台Satispay

下一篇文章

【財政預算案2021/22】政府將向合資格人士　分期發放總額5000元的電子消費券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住