【財政預算案2021/22】迎戰金融業數碼轉型 陳茂波：向金融科技方案提供「一條龍」審批及資助

除了科學園外，財政司司長陳茂波在預算案中亦指，「創科創投基金」過去兩年向19間本地初創公司投資共超過1億元，並吸引了超過5億元私人投資。基金去年底新增3個共同投資夥伴，並會繼續夥拍風投基金投資於本地初創企業。

他又指，過去三年，香港科技園公司的「科技企業投資基金」已向13家科技企業投資超過1億元，並吸引約13.5億元私人投資；數碼港的「數碼港投資創業基金」亦向16間公司投資超過1.2億元，並吸引超過8.6億元私人投資。科技園公司和數碼港會向兩個基金分別注資3.5億萬元和2億元，並把涵蓋範圍擴大至B輪或後期的融資。「大學科技初創企業資助計劃」過去三年向139間初創企業提供約1.2億元資助。自計劃推出以來獲資助的企業超過一半已有產品推出市場，超過4成已有收入，約6成已獲投資者注資，吸引約5.3億元投資。

另外，他提及到「創新及科技基金」批出的金額過去7年已增加7倍多，並連續兩年向基金每年注資47.5億元，支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來3年的工作。

在金融科技方面，受疫情影響，香港金融市場面對數碼轉型，除了眾多金融科技初創公司，現時有8間虛擬銀行、4間虛擬保險公司及1間虛擬資產交易商獲批於香港營運。同時，為推出更多金融產品，科技園公司及數碼港會與金管局合作，積極招募更多金融、科技或科研機構在港設立實驗室，並聚焦於「合規科技」及「網絡安全」等香港最具優勢的領域。除了今年1月已公布的金融科技概念驗證測試資助計劃，金管局正研究提升其監管沙盒，對有潛力的金融科技方案提供「一條龍」式的審批及資助，縮短創新金融產品推出市場的時間。

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責任編輯：潘曉豐