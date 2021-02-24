【財政預算案】澳洲都派電子消費券 每人可獲600蚊

香港財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份財政預算案，計劃向合資格市民分期發放5,000元電子消費券，希望透過消費券刺激經濟。澳洲也有推行消費券措施刺激經濟，悉尼所在的新南威爾士州就向每人發放100澳元（約615港元）的電子消費券，鼓勵民眾外出消費。

【輝瑞疫苗】澳洲接種出錯 2長者獲注射高達4倍劑量 【下一頁】

新南威爾士州政府的消費券計劃名為「美食與探索新南威爾士州」（Dine & Discover NSW），自去年12月起於悉尼主要商業區推行試驗計劃，並於下月起全面推行消費券措施。

根據該州政府的計劃，州内所有年滿18歲的民眾可獲得4張分別面值25澳元的電子消費券。其中兩張為飲食券，民眾逢周一至周四可於餐廳、咖啡室、酒吧用膳時使用消費券。另外兩張為休閒券，民眾周一至周日可於旅行社、戲院、博物館、動物園等場所使用。

新南威爾士州政府的消費券計劃耗資約5億澳元（約30.7億港元），為澳洲政府去年11月財政預算案的其中一項經濟刺激措施。據悉，目前已有約3,500間企業參與電子消費券計劃。

新南威爾士州政府指出，民眾可下載政府服務應用程式Service NSW App，約400萬名已安裝程式的民眾屆時可自動獲得消費券。

責任編輯：鄭錦玲