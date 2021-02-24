【東亞業績】東亞銀行去年純利升1成　減派末期息31%

東亞銀行 （00023） 中午公布2020年全年業績，去年純利按年升1成至36.1億元，主要反映期內集團減值損失減少近3成。東亞同時宣派末期息每股0.24元，按年少派31%；若計全年股息則每股分發合共0.4元股息，按年少13%。

銀行股板塊受壓，東亞銀行績前股價跟隨下跌，中午收報18.14元，跌4.4%，成交1,324.5萬元。

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期內，東亞淨息差按年收窄38個基點至1.48%，淨利息收入減少20.7%至115.5億元。服務費及佣金收入淨額增1.6%至29.2億元。

東亞中國資產質素有改善 去年錄虧損8.2億元

資產質素方面，集團減值貸款比率按年升4個基點至1.26%。中港資產質素發展分化，香港業務的減值貸款比率0.5個百分點至0.75%，而內地業務則回落0.7個百分點至3.1%。

按業務地區劃分，東亞香港經營收入按年跌8.7%，稅前溢利按年跌至34.1億元。東亞中國業務方面，不良貸款形成比率和不良貸款率大幅下降，但由於加快資產處 置措施，信貸成本仍處於相對較高的水平，全年淨虧損8.18億元，按年有所改善。

截至去年底，東亞銀行集團員工總數9,539人，按年減少307人，香港人手有輕微增加，跌幅主要源於集團持續整合中國內地業務，內地員工人數減少308人。

李國寶：擬推更多改革精簡業務流程 正與多家潛在夥伴探討合作機會

東亞銀行執行主席李國寶在業績報告中表示，該行2019年為早年一批不良貸款作出減值撥備，有利銀行業務在2020年進一步發展；同時加快推動數碼轉型，將更多資源調撥到服務費收入業務，形容措施已見成效，因此即使面對低息環境及疫情影響，但2020年業績仍有改善。

李國寶續指，計劃未來3年推行更多重要改革，投資新科技，進一步精簡業務流程及實現自動化運作。

此外，東亞去年9月公布2020年策略性檢討結果，決定啟動出售東亞人壽的流程，以精簡業務及專注中港的核心銀行業務。

李國寶指，東亞將在內地物色策略合作夥伴，以提升地區業務平台的價值和業務能力，透露正與多家潛在夥伴，在符合監管環境的前提下探討合作機會。

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記者：趙穎妍