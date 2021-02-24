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【財政預算案2021】檢視第二上市制度創新科技公司、市值要求　港交所：非新題目（第二版）

股市 17:43 2021/02/24

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新上市制度實施至今已有43間公司循該制度在港上市。

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份財政預算案，陳茂波表示，港交所 （00388） 將檢視整體第二上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬創新科技公司，才能透過新設立的渠道在港作第二上市，及相應的市值要求。

港交所會稍後會諮詢市場。港交所上市主管陳翊庭稱，去年港交所諮詢「企業版同股不同權（企業WVR）」時，已提及將會重新審視大中華公司第二上市的市值等要求，並非新題目。

股票印花稅擬加3成至0.13% 港交所大跌9%、CEO：事前未被諮詢，可見【下一一頁】

港交所代理行政總裁戴志堅補充，港交所有計劃認真諮詢第二上市議題，未必適合交代詳實內容和時間表。早前有消息指，港交所正研究SPAC上市機制，他表示，會持續與證監會商議，保持市場競爭力以及保障投資者，會留意各地市場發展，強調「不會照抄」。

財政預算案提及，新上市制度實施至今已有43間公司循該制度在港上市，合共集資超過4200億元，佔期內首次公開招股集資額約4成，總市值更超過11萬億元，佔香港股市總市值約四分之一，包括10間「中概股」來港作第二上市，及31間未有收入或盈利的生物科技公司。

（第二版加入港交所評論）

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記者：謝卓榮

港股 生物科技 香港交易所（00388） 陳茂波 集資 第二上市 同股不同權

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