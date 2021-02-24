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【財政預算案2021/22】陳茂波：將繼續發行不少於240億銀色債券 不少於150億iBond 銀色債券認購年齡降至60歲

股樓投資 12:12 2021/02/24

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財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案，陳茂波表示，在政府積極推動下，本港債券市場持續增長，債券發行總額在除日本以外亞洲地區排行第三。他指，將領導一個策略小組，成員包括財庫局、金管局、證監會、保監局，以及香港交易及結算所有限公司（港交所），為促進香港債券市場的多元化發展建立路線圖，強化債券市場的功能。

零售債券市場方面，將再推銀色債券及通脹掛鈎債券（即iBond）。

陳茂波指，鑑於環球低息環境將會維持一段相當長的時間，不少市民特別是長者追求穩定而可靠的投資回報，政府計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券，和不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）。

他建議將政府債券計劃的借款上限由2,000億元提升至3,000億元，以便有足夠空間發債，達致持續發展債券市場的目標。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

 

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責任編輯：陳詠妍

 

香港金融管理局 陳茂波 財政預算案 債券 香港 亞洲 銀色債券 iBond
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