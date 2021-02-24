【財政預算案2021/22】政府將向合資格人士　分期發放總額5000元的電子消費券

財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案，他指面對目前的特殊環境，政府應善用財政儲備，適時為市場注入動力，刺激經濟，帶動消費市場及其他經濟環節加速復蘇。

經詳細考慮，政府會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。

預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。政府會物色合適的儲值支付工具營辦商協助推行計劃，並會盡快公布計劃細節。

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責任編輯：黎淑雯

