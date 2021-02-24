【財政預算案2021/22】一次性減稅及補貼措施一覽 逾270萬個住宅用戶獲1000元電費補貼

除了5項針對企業的寬減措施，財政司司長陳茂波亦推出一次性舒緩措施，當中5項減稅及補貼措施詳情如下，

寬減2020／21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港187萬名納稅人受惠。有關扣減會在2020／21課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少114億元；

寬減2021/22年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1500元為上限，其後兩季以每戶每季1000元為上限，估計涉及295萬個住宅物業。政府收入將減少116億元；

為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼。這項措施將涉及約28億元的開支，超過270萬個住宅用戶將可受惠；

向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約23.82億元。在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排，額外開支1.21億元；

為參加二零二二年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.5億元

他指，不少人建議設立臨時失業援助金，政府亦已多次闡述不接納建議的政策考量，改以在綜援計劃下設立有時限的特別計劃，援助失業人士，並考慮疫情令不少基層市民開工不足，故政府將降低在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，為期1年。如獲財委會批准，最早可於6月起實施。

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責任編輯：潘曉豐