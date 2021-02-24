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【港交所業績】港交所去年多賺23%盈利新高　增派第二次中期息49%至4.46元

股市 12:03 2021/02/24

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【港交所業績】港交所去年多賺23%　增派第二次中期息49%至4.46元

港交所 （00388） 財務業績連續第三年創新高，2020年全年盈利增23%至115.05億元，每股第二次中期股息增49%至4.46元，全年派息增22%至8.17元。港交所全年收入增18%至191.9億元，收入和盈利水平都大致符合市場預期。港交所半日股價大跌5%，主要受市場傳出港府擬調高股票印花稅消息影響。

綜合券商預測，港交所去年收入料介乎185億至199億元，按年增17%；盈利則介乎110億至121億元，按年增約21%。

港交所去年日均成交創新高，令令交易及結算費增加，帶動主要業務收入按年增 24%至168.6億元，投資收益淨額就跌18%至22.28億元。去年南北向滬深港通成交活躍，港交所在滬深港通收入及其他收益達19.26 億元新高，按年上升91%。

港交所獨董陳子政拆解委任歐冠昇疑團 國安法下委任外籍舵手「百利而無一害」，可見【下一頁】

港交所主席史美倫稱，馮婉眉、陳子政、胡祖六及莊偉林4名董事將會在股東周年大會退任。

史美倫未在業績報告提及新委任行政總裁歐冠昇，再次感謝前任行政總裁李小加11年領導令港交所由「地區交易所成功轉型成為全球領先的金融基礎設施集團之一」，也讚許代理行政總裁戴志堅對業務清楚透徹。

戴志堅表示，今年是現有「戰略規劃」推行的第三年及最後一年，會繼續實施穩健風險管理以及控制成本， 繼續專注推進各項工作，掌握區內外的增長機遇。

相關文章：

【財政預算案2021】市傳將調高股票印花稅　港交所跌逾8%暫守500關

記者：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司
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