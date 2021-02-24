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【財政預算案2021】政府撥款325億元推落馬洲河套區創科園發展　預料2024至2027年度分階段落成

理財智慧 12:19 2021/02/24

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財政司司長陳茂波於周三（24日）發表新一份財政預算案，政府撥款325億元推落馬洲河套區創科園發展，並預料2024至2027年度分階段落成。

陳茂波表示，科學園首階段擴建的兩座大樓超過八成地方已有機構進駐。位於將軍澳工業邨的數據技術中心自去年第4季投入營運已有16間企業進駐或簽訂租約，另外不少企業亦對進駐該中心表示興趣。在科學園旁邊的「創新斗室」去年底落成，提供約500個具靈活設計的住宿空間，配以共用工作室等設施，支援科學園的科研人員，將於今年上半年招租及試業。

過去兩年的預算案預留資源，擴建科學園及興建數碼港第五期，分別提供約2.8萬及6.3萬平方米的樓面面積，主要供研發或創科企業營運。

政府推動位處落馬洲河套區的港深創新及科技園（創科園）的發展。項目已獲撥款約325億元，開展建設工程，預期第一批設施可於2024至2027年分階段落成，估計對香港經濟貢獻每年達55億元，以及創造約4800個職位。全面發展後的創科園會是香港歷來最大的創科平台，提供120萬平方米總樓面面積，規模約為科學園的3倍，估計對經濟貢獻每年達520億元，以及創造約5.2萬個職位。

在數碼基建方面，香港現時5G網絡覆蓋率已逾九成，「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」由今年起分階段完成。政府將繼續支援5G網絡和應用服務的推展；供應更多不同頻帶的5G頻譜；便利營辦商在合適的政府場所及公共設施安裝基站；協助搬遷大埔衞星測控站；以及在舂坎角電訊港提供土地興建連接對外電訊設施的基建。

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責任編輯：黎淑雯
 

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