【財政預算案2021】政府再發行150億元iBond　銀色債券門檻降至60歲

財政司司長陳茂波今日（24日）公布新一份財政預算案，陳茂波表示，計劃在本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券，以及不少於150億元的通脹掛鈎債券（即iBond）。其中，銀色債券的合資格年齡將由目前的65歲降至60歲。

圖看歷年iBond認購反應

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政府建議將政府債券計劃的借款上限由2000億元提升至3000億元，以便有足夠空間發債，達致持續發展債券市場的目標。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

政府未來5年發行1755億元等值的綠色債券【下一頁】

此前，多次傳出政府研究下調銀債合資格年齡，金管局去年出席銀債記招時回應，每次發行銀債都會檢視相關的需要性，並引述政府統計處數據，達到65歲或以上的人口約130萬至140萬人，未來會積極檢視調低年齡限制的需要。

金管局當時又指，過往有部分長者大手認購銀債，個別甚至涉過千萬元，遂於最新一批銀債引入個人上限100萬元，每名長者不會配發多於100手銀債。

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