▲ 【財政預算案2021】明年中大部分政府帳單及牌照繳費可使用「轉數快」

陳茂波在財政預算案中公布，疫情令政府加快推動電子政府的工作，包括提供更多電子服務，方便企業及市民提交申請、付款、領取牌照及使用政府服務。所有政府表格和牌照申請，除非受法律或操作因素局限，於明年中可採取電子方式提交。此外，大部分政府帳單及牌照的相關繳費亦會於明年中起配備電子支付選項（包括「轉數快」）。

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同時，「智方便」一站式個人化數碼服務平台已於去年底推出。金管局正聯同政府資訊科技總監辦公室研發企業版的「智方便」數碼身分認證平台，透過電子渠道認證企業身分。

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隨着各項電子政府服務廣泛採用「智方便」，市民將可選擇以電子方式取得其儲存在個別政府部門的資料，並用於向金融機構以電子方式申請服務。此外，金管局早前已公布研發「商業數據通」，讓商業服務營運商可在其企業客戶的指示及同意下，透過該數據交換平台向金融機構提供客戶數據，以協助客戶申請服務。

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編輯：陳韻妍